Předpověď slibuje změny počasí. Zásadní obrat přijde v novém týdnu

Dnes ovlivňuje počasí tlaková níže nad jižní a jihovýchodní Evropou, ale o víkendu se Česko dostane pod vliv výškové tlakové níže nad Alpami. "Toto rozložení tlakových útvarů pro nás znamená velkou oblačnost a četné srážky v podobě občasného deště téměř na celém území, na horách i trvalejšího," uvedli meteorologové.

Rozhodně ale nepůjde o tak deštivou epizodu, jakou země zažila v září, přičemž následovala povodňová vlna. Do nedělního rána naprší většinou do 25 milimetrů, na horách to může být až 60 milimetrů.

"Ranní teploty se do konce týdne budou udržovat od 10 do 5 °C, v neděli na západě teplota klesne ještě níž a zde se místy mohou objevit i přízemní mrazíky. Dnes a zítra se denní teploty budou pohybovat jen kolem 10 °C, v nedělí se trochu oteplí a teplota se někde dostane až k 15 °C," zmínili meteorologové a slíbili změnu po víkendu.

"Nový pracovní týden přinese zmenšování oblačnosti a srážky by měly být jen výjimečnou záležitostí. Teploty přes den se už budou dostávat až k 20 °C, v druhé polovině týdne i přes tuto hranici," dodali.