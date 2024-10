Velká pardubická bude i s esy ze zahraničí. Nejslavnější dostih slaví 150 let

Shodou okolností los přidělil třem koním, kteří přijedou z Irska – i když jeden z nich běhá v barvách stáje registrované v USA, startovní čísla 1 až 3. Další ze zahraničních účastníků, slovenský Zataro, poběží s číslem 5. Čtyřku bude mít český Argano, šťastné sedmičku a třináctku Del Rey, resp. Dulcar de Sivola. Ten nedávno změnil stájové barvy a v růžovém dresu Lokotransu se zaskvěl v rámci nedávného mítinku. Jediná klisna ve startovním poli Santa Klara poběží s číslem 14. Svou premiéru bude mít mladá jezdkyně Lenka Neprašová, která se nedávno představila v italském Gran Premio Merano a jen dva týdny poté bude debutovat i Velké pardubické. Pro ni a jejího Her Hima vylosoval hrabě Kinsky dal Borgo startovní číslo 9.

Nejvíce koní do dostihu posílá trenérka Hana Kabelková. Kromě vítěze Velké pardubické Talenta také ostříleného bělouše Stara, kterého povede Ondřej Velek. Ponesou startovní číslo 11. Na Talenta angažovala žokeje Jana Kratochvíla, který Velkou pardubickou vyhrál v těžkých podmínkách roku 2017 v sedle No Time To Lose. Třetím do party bude již zmiňovaný Del Rey, který se do dostihového provozu vrátil letos po téměř dvouleté pauze a kvalifikoval se až v září. V jeho sedle bude žokej Jakub Kocman.

Roli sázkového favorita přijal Godfrey ze stáje DS Pegas. Je jedním ze dvou svěřenců trenéra Dalibora Töröka, který pro Velkou pardubickou připravuje ještě High In The Sky. Pro Godfreye stáj vybrala šestinásobného vítěze Velké pardubické žokeje Jana Faltejska, druhého povede Daniel Vyhnálek. Polokrevní valaši jsou přes svou matku bratry a ponesou startovní čísla 8, resp. 12. High In The Sky je ve svých sedmi letech také nejmladším účastníkem letošního ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

Z původně 18 přihlášených nakonec nebudou startovat dva – Gap Pierji trenéra Josefa Váni mladšího a slovenský Kaiserwalzer trenéra Jaroslava Brečky. Jeho jezdec Lukáš Matuský se nedávno zranil a tohle zranění jej „vyřadilo ze hry“.

Letošní ročník Velké Pardubické se uskuteční v neděli 13. října. V listopadu uplyne 150 let od chvíle, kdy se koně na trať dnes nejstaršího a nejtěžšího dostihu kontinentální Evropy vydali poprvé. Kontinuitu Velké pardubické narušily jen dvě světové války, vstup vojsk varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a také nepříznivé počasí v roce 1876.