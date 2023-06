Biden přirovnal čínského vůdce k diktátorům. Absurdní a nezodpovědné, zní z Pekingu

Biden přirovnal čínského prezidenta k diktátorům během benefiční akce v Kalifornii, píše americká stanice CNN . „Důvod, proč se Si Ťin-pching velmi rozčílil, pokud jde o to, když jsem sestřelil ten balón se dvěma bednami plnými špionážního vybavení, je ten, že nevěděl, že tam je. Ne, myslím to vážně. To je to, co je pro diktátory velmi nepříjemné, když nevědí, co se stalo,“ řekl.

Stanice jeho výroky kritizovala s tím, že jsou „mimo mísu“. Čínské ministerstvo zahraničí je pak označilo za extrémně nezodpovědné. „Toto označení je absurdní a extrémně nezodpovědné,“ řekla mluvčí resortu Mao Ning podle agentury Bloomberg .

Rovněž ale ocenil Blinkena, podle něj odvedl dobrou práci s tím, že zlepšení vztahů zabere čas. Během proslovu informoval o brzké cestě amerického vyslance pro klima Johna Kerryho do Číny. V setkání s čínským lídrem doufá americký prezident v rámci „několika příštích měsíců“.

Americký ministr zahraničí začátkem týdne ukončil jednání v čínském hlavním městě, Setkal se tam i s Ťin-pchingem. „Nebudeme mít úspěch ve všech otázkách v daný den, ale v celé řadě oblastí jsme za podmínek, které jsme si pro tuto cestu stanovili, dosáhli pokroku a postupujeme vpřed,“ uvedl Blinken na tiskové konferenci v Pekingu.

Washington za Bidenovy administrativy zavedl v rámci širší diplomatické strategie Čtyřstranný bezpečnostní dialog, jehož součástí jsou Indie, Austrálie, Japonsko a právě USA. Má sloužit jako protiváha Pekingu. „Zavolal mi a řekl mi, abych to nedělal, protože ho to staví do úzkých. Snažíme se jen zajistit, aby mezinárodní pravidla vzdušných a námořních cest zůstala otevřená,“ vysvětlil Biden.

„Nyní máme Indii, Austrálii, Japonsko a Spojené státy, které v Jihočínském moři a v Indickém oceánu pracují v rukavičkách. Máme situaci, kdy jsem se setkal se všemi 50 námořními státy ve východní Asii,“ doplnil americký lídr.

Vyjádření Bidena přicházejí v období zvýšeného napětí nejen v Jihočínském moři a okolí Tchaj-wanu, přidávají mu také raketový a nově vesmírný program Severní Koreje. Pchjongjang už několikrát přímo ohrozil Japonsko. Rakety během testů totiž několikrát spadly do výlučné japonské ekonomické zóny na moři.

Blinkenova snaha o navázání bližších vztahů s čínskými elitami je náročná a do velké míry křehká. Nyní se Peking i Washington nacházejí v situaci, kdy stačí jedna chyba při vojenských manévrech a kvůli narušeným komunikačním kanálům může vypuknout horký konflikt.