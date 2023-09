Biden sdělí Zelenskému, co obsahuje další balíček. Střely ATACMS v něm chybí

Biden oznámí nový balíček pomoci, upozornila CNN. Obsahovat má značné prostředky protivzdušné obrany, aby Ukrajina mohla bránit své občany v průběhu zimy, která bude podle Sullivana těžká. Washington totiž očekává ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Navzdory žádostem Kyjeva zatím nebudou poskytnuty taktické balistické střely ATACMS.

"Prezident neustále mluví s armádou, se svými protějšky v Evropě a se samotnými Ukrajinci o tom, co je potřeba na bojišti při kterékoliv fázi války, a o tom, co mohou Spojené státy poskytnout. Rozhodl se, že neposkytne ATACMS, ale také to neshodil ze stolu do budoucna," vysvětlil poradce hlavy státu.

Biden a Zelenskyj se potkají již pošesté. Dnes se tak podle Sullivana děje v důležité chvíli, kdy ukrajinské jednotky pokračují v postupu během protiofenzivy, zatímco Rusko spustilo další brutální vlnu leteckých útoků na ukrajinská města.

Ukrajinský prezident už ve čtvrtek jednal s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, který jej ujistil, že USA budou ve spolupráci s Kyjevem a dalšími spojenci a partnery pokračovat v poskytování pomoci ukrajinské armádě, informovala agentura Ukrinform.

"Budeme pokračovat v tvrdé práci s Ukrajinou a našimi mezinárodními spojenci a partnery, abychom se ujistili, že ukrajinské ozbrojené síly mají to, co potřebují, aby uspěli na bojišti," zdůraznil mluvčí Pentagonu Patrick Ryder.