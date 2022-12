Biden sdělil Macronovi, že podpora amerického průmyslu nebude na úkor Evropy

Zákon, který Biden podepsal v srpnu, zahrnuje investice do podpory ekologických produktů a technologií přispívajících k energetické transformaci, například vodíkových technologií. V Evropě však zákon vyvolal silnou negativní odezvu, jelikož by mohl snížit atraktivitu investování v Evropě a přivést peníze místo toho do amerického průmyslu. Především státy s velkým automobilovým průmyslem jako Francie a Německo si stěžovaly, že americký zákon je potenciálně diskriminační vůči zahraničním společnostem, píše list Politico.

"Vůči našim podnikatelům je to super agresivní," řekl Macron na pracovním obědě ve středu americkým kongresmanům. "Možná vyřešíte svůj problém, ale zvětšíte ten můj," řekl s odkazem na zákon o snižování inflace a varoval před tříštěním Západu.

Biden ve čtvrtek po jednání s Macronem v Bílém domě uvedl, že za podporu amerického průmyslu se "nebude omlouvat". Řekl ale také, že jde o velký zákon, ve kterém "pochopitelně budou chyby" a mělo by být možné jej "vyladit" tak, aby evropské země mohly být jeho součástí nebo fungovat samostatně. "V Americe vytvoříme pracovní místa v průmyslu, ale ne na úkor Evropy," řekl americký prezident.

"Shodli jsme se na tom, že sladíme naše přístupy a budeme investovat do nových kritických druhů průmyslu. Polovodiče, baterie, vodík. Chceme uspět společně, ne na úkor jeden druhého," dodal Macron.

Zatím však stále není jasné, jak dokáže Bidenova administrativa prezidentova slova uvést do praxe. V Kongresu se pravděpodobně setká s odmítavým přístupem, když se bude snažit dělat změny v tak zásadní legislativě, jako je IRA, upozorňuje Politico.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire bude dnes pokračovat v jednání s americkými představiteli o mezinárodním obchodu.