Tragédii zneužil pro politické účely. Trump z neštěstí ve Washingtonu viní Obamu či Bidena

Trump podle americké stanice CNN „při první národní tragédii svého druhého funkčního období neztrácel čas a bezdůvodně obvinil demokraty“ z iniciativy za rozmanitost ve federální vládě, která podle něj vedla ke srážce letounu a vojenského vrtulníku nad řekou Potomac ve Washingtonu D.C.

Celou nehodu připsal na vrub administrativám bývalých demokratických prezidentů Baracka Obamy a Joea Bidena. Na otázku, proč vinu za tragédii klade právě jejich politickému vedení, odpověděl: „Mám zdravý rozum, jasné?“ a sarkasticky dodal: „Bohužel, spousta lidí ho nemá.“

„Musíme mít jen ty nejvyšší standardy pro ty, kteří pracují v našem leteckém systému. Obamovy standardy jsem změnil z přinejlepším velmi průměrných na mimořádné, to si pamatujte. Na řídícího letového provozu se mohli kvalifikovat jen ti nejschopnější, musí to být lidé s nejvyšším intelektem a psychicky vynikající,“ vylíčil Trump.

Nejvíce kritizuje politiku přijímání zaměstnanců podle principů DEI (diverzita, rovnost, inkluze). „Je třeba upřednostnit kompetence nade vše ostatní, namísto politiky DEI, kterou prosazovala Bidenova administrativa,“ zdůraznil.

Dále kritizoval někdejšího ministra obrany Peta Buttigiega, jediného otevřeného homosexuála v Bidenově administrativě. „Víte, jak špatně všechno běží od doby, kdy vedl ministerstvo dopravy? Ne. Je to katastrofa. Jako starosta byl katastrofa, své město přivedl na buben a je to katastrofa – teď má jen dobrou linii keců,“ opřel se do Buttigiega.

Bývalý šéf americké dopravy, pod kterou spadá i Federální úřad pro letectví (FAA), s reakcí nečekal dlouho. „Prezident Trump nyní dohlíží na armádu a FAA. Jedním z jeho prvních činů bylo propuštění a suspendování některých klíčových pracovníků, kteří pomáhali udržovat naše nebe bezpečné. Je načase, aby prezident ukázal skutečné vůdcovství a vysvětlil, co udělá pro to, aby se to už neopakovalo,“ upozornil Buttigieg.

Ačkoliv dosud žádné vyšetřování nepřineslo důkazy o pochybení letových dispečerů, objevily se zprávy, že v kritickém okamžiku byl v řídící věži přítomen pouze jeden místo dvou. Zůstává nejasné, za které administrativy byli tito pracovníci přijati. Trump však již nastolil narativ, že veškerá odpovědnost leží výhradně na bedrech administrativ Bidena a Obamy.

„Když jsem v roce 2016 přišel, udělal jsem tuto změnu velmi brzy, protože jsem vždy cítil, že je to práce, která, a jiné práce také, ale tohle byla práce, která musí být nadřazená inteligenci, a tu jsme opravdu neměli. A my jsme ji měli. A pak, když jsem odešel z úřadu a nastoupil Biden, změnil je zpátky na nižší než kdykoli předtím,“ líčil šéf Bílého domu.

Probíhající vyšetřování dosud ukázalo pouze na to, že povinnosti spojené s řízením letového provozu a letadel na Reaganově národním letišti bývají pozdě večer spojeny pod jednu osobu. „Ačkoli ten večer nedošlo k žádným neobvyklým faktorům, které by rozptylovaly pozornost řídících, personální obsazení nebylo v danou denní dobu a objem provozu obvyklé,“ uvedla agentura FSA, která nehodu vyšetřuje. Informoval o tom list New York Times.

Trump rozjel politický boj přímo v den havárie, při níž zemřelo 67 lidí. Podle BBC se v tuto chvíli ví, že pilot helikoptéry byl krátce před srážkou upozorněn řízením leteckého provozu, že se blíží k letadlu. Stroj Bombardier společnosti American Airlines se rozlomil na několik kusů, které se potopily do řeky Potomac. Vrtulník spadl do vody vzhůru nohama.

Úřady jsou přesvědčeny, že nejsou žádní přeživší. Na palubách obou havarovaných strojů bylo celkem 67 osob. Vyzvednuto bylo zatím 27 těl z dopravního letounu a jedno z helikoptéry.