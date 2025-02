Trump zrušil Bidenovi bezpečnostní prověrku a přístup k tajným informacím

„Není důvod, aby Joe Biden nadále dostával přístup k tajným informacím,“ uvedl Trump na své platformě Truth Social. Svůj příspěvek zakončil ikonickou větou: „JOE, JSI VYHOZEN!“, kterou proslavil v reality show The Apprentice.

Trump už dříve odebral bezpečnostní prověrky více než padesáti bývalým zpravodajským činitelům, které obvinil z ovlivňování prezidentských voleb v roce 2020 ve prospěch Bidena.

V příspěvku z pátečního večera Trump uvedl, že Biden „nastavil tento precedent v roce 2021, kdy nařídil zpravodajské komunitě (IC), aby zabránila 45. prezidentovi Spojených států (MNĚ!) v přístupu k informacím o národní bezpečnosti, což byla dosud běžná zdvořilost vůči bývalým prezidentům.“

Trump dále obvinil Bidena, že „není možné mu důvěřovat v otázkách citlivých informací“, a odkázal na vyšetřování ministerstva spravedlnosti, které zkoumalo Bidenovo nakládání s tajnými dokumenty. Ačkoli vyšetřování nedospělo k závěru, že by měly být vzneseny trestní obvinění, konstatuje, že Biden vykazoval „špatnou paměť“.

Zpráva uvádí, že Biden si nedokázal vzpomenout na zásadní životní události, například na rok úmrtí svého syna Beaua nebo na období svého viceprezidentského mandátu pod Barackem Obamou. Biden se proti tomuto popisu tehdy ohradil.

Bývalý prezident Biden, který se od svého odchodu z funkce minulý měsíc drží stranou veřejného dění, na Trumpův krok bezprostředně nereagoval. Britská BBC se pokusila získat jeho stanovisko prostřednictvím talentové agentury, která jej nedávno zastupuje, ale odpověď zatím neobdržela.

Biden v roce 2021 poprvé v historii odebral bývalému prezidentovi přístup k tajným informacím, čímž tehdy o tuto výsadu připravil právě Trumpa. Opatření zdůvodnil obavami o národní bezpečnost a Trumpovu údajnou nevyzpytatelnost. Podle Bidena bylo rizikem poskytovat Trumpovi jakékoli zpravodajské informace, a to ještě před útokem na Kapitol z 6. ledna 2021, ze kterého demokraté Trumpa obviňovali. „Jakou hodnotu má dávat mu zpravodajské brífinky?“ řekl Biden tehdy. „Jaký by to mělo smysl, kromě toho, že by je mohl prozradit?“

V roce 2022 agenti FBI objevili utajované dokumenty v Trumpově sídle na Floridě. Následně byl obviněn z úmyslného přechovávání utajovaných obranných informací, obvinění však popřel a případ byl po jeho znovuzvolení odložen.

Po návratu do funkce podnikl Trump další kroky k odebírání bezpečnostních prověrek a ochran dalším vysokým činitelům spojeným s Bidenovou administrativou.

Mezi těmi, kterým byly odebrány bezpečnostní prověrky, je bývalý předseda sboru náčelníků štábů Mark Milley, který Trumpa opakovaně kritizoval. Nový ministr obrany Pete Hegseth nařídil přezkoumání jeho chování i jeho vojenské hodnosti.

Ochranu ztratil i bývalý hlavní zdravotní poradce Anthony Fauci, který vedl boj s pandemií covidu-19. Trump rozhodnutí označil za „zcela běžné“ s tím, že „není možné, aby všichni, kdo pracovali pro vládu, měli doživotní ochranu“.

Trump ukončil bezpečnostní ochranu také bývalému ministru zahraničí Mikeu Pompeovi a bývalému poradci pro národní bezpečnost Johnu Boltonovi.

Dále nařídil odebrání bezpečnostních prověrek desítkám bývalých zpravodajských činitelů, včetně dvou exředitelů CIA. Ti v roce 2020 podepsali dopis naznačující, že zprávy o laptopu Huntera Bidena, syna tehdejšího prezidentského kandidáta, jsou ruskou dezinformací. Později se však ukázalo, že notebook byl skutečný a obsahoval kompromitující informace o jeho soukromém i obchodním životě.