Joe Bidene, odstupte. Vyzývá deník New York Times prezidenta. Jste jen stínem velkého politika

Podle redakce NYT by měl Joe Biden odstoupit z kandidatury na prezidenta USA. Foto: ČTK / Profimedia

Redaktoři deníku New York Times vyzvali současného prezidenta a kandidáta Demokratické strany USA Joea Bidena, aby odstoupil z účasti v listopadových prezidentských volbách, kde by se měl střetnout se svým předchůdcem a republikánským kandidátem Donaldem Trumpem o znovuzvolení do úřadu.