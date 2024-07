Bidenovi záleží na Američanech, shodnou se zahraniční lídři. Jeho rozhodnutí odstoupit oceňují

Biden uvedl, že zůstane ve funkci prezidenta a nejvyššího velitele ozbrojených sil USA do ledna 2025, kdy mu skončí mandát. Také avizoval, že tento týden promluví k národu. Předvolební kampaň ukončil po ztrátě důvěry části Demokratické strany v jeho schopnost porazit v prezidentských volbách Donalda Trumpa, uvedla agentura Reuters.

Ocenil ho například nový britský premiér Keir Starmer. „Vím, že stejně jako po celou svou pozoruhodnou kariéru se bude rozhodovat na základě toho, co považuje za nejlepší pro americký lid,“ uvedl podle americké stanice CNN.

Souhlasí s ním i kanadský premiér Justin Trudeau. „Je to skvělý muž a vše, co dělá, je vedeno jeho láskou k vlasti,“ sdělil.

Totéž si myslí australský premiér Anthony Albanese. „Biden si zaslouží uznání za to, že opět nepředkládá na první místo sebe, ale dává přednost tomu, co je podle něj v zájmu Spojených států amerických, jak to dělal po celý svůj veřejný život,“ poznamenal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval Bidenovi za podporu země proti ruské agresi. „V posledních letech bylo učiněno mnoho silných rozhodnutí, která si budeme pamatovat jako odvážné kroky prezidenta Bidena v reakci na náročné období. A my si dnešního těžkého, ale rázného rozhodnutí vážíme,“ připomněl na sociální síti X.

Jeho službu dále ocenil český premiér Petr Fiala. „Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svoji zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ shrnul.

Navázal na něj také německý kancléř Olaf Scholz. „Můj přítel Joe Biden toho dokázal hodně: pro svou zemi, pro Evropu, pro svět. Díky němu je transatlantická spolupráce těsná, NATO je silné a USA jsou pro nás dobrým a spolehlivým partnerem. Jeho rozhodnutí znovu nekandidovat si zaslouží respekt,“ vylíčil .

Obdobné reakce přišly i z jeho Demokratické strany. „„Joe Biden byl nejen skvělým prezidentem a skvělým vůdcem zákonodárců, ale je také skutečně úžasným člověkem. Jeho rozhodnutí samozřejmě nebylo snadné, ale opět dal přednost své zemi, své straně a naší budoucnosti,“ zdůraznil vůdce demokratické senátní většiny Chuck Schumer.