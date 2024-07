Demokraté Bidenovo rozhodnutí odstoupit vítají. Hodnotí ho jako čestného a oddaného

Americký prezident v neděli oznámil , že stáhne svou kandidaturu na post prezidenta USA a nebude se ucházet o znovuzvolení.

Reakce přišly z Bidenova nejbližšího okruhu. „Nejsem dnes na svého dědečka, našeho prezidenta Joea Bidena, který sloužil naší zemi každým kouskem své duše a s nepřekonatelným vyznamenáním, nic jiného než hrdá,“ vylíčila jeho vnučka Naomi podle CNN.

Na sociální síti X se ozval také český premiér Petr Fiala. „Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svoji zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ shrnul.

Senátorka Tammy Baldwinová mu poděkovala za jeho rozhodnutí neusilovat o znovuzvolení. „Bylo mi ctí spolupracovat s Joem Bidenem na zajištění skutečných a smysluplných změn pro pracující obyvatele Wisconsinu v celém našem státě. Dnes senioři platí méně za léky na předpis, náš stát se pustil do obnovy infrastruktury a miliony obyvatel Wisconsinu s již existujícími podmínkami mají díky naší společné práci zajištěnou zdravotní péči,“ popsala wisconsinská politička.

Dle jejích slov ji inspirovala „jeho slušnost, čestnost a oddanost službě, za což jsem mu hluboce vděčná“. „Děkuji vám, pane prezidente Bidene,“ doplnila.

Vůdce demokratické senátní většiny Chuck Schmuer ho za odstoupení také ocenil. „Joe Biden byl nejen skvělým prezidentem a skvělým vůdcem zákonodárců, ale je také skutečně úžasným člověkem. Jeho rozhodnutí samozřejmě nebylo snadné, ale opět dal přednost své zemi, své straně a naší budoucnosti,“ poznamenal.

Bidenovo rozhodnutí dále podpořil kalifornský guvernér Gavin Newsom. „Prezident Biden byl mimořádným prezidentem, který se zapsal do historie – vůdcem, který tvrdě bojoval za pracující lidi a dosáhl úžasných výsledků pro všechny Američany. Do historie se zapíše jako jeden z nejvlivnějších a nejobětavějších prezidentů,“ napsal na X.

Další Bidenův spolustraník, předseda demokratů v Senátu Dick Durbin, jeho rozhodnutí také nelituje. „Demokratická strana se nyní musí sjednotit za kandidátem, který dokáže porazit Donalda Trumpa a udržet Ameriku na správné cestě. Udělám vše, co je v mých silách, abych tomuto úsilí pomohl,“ uvedl.

Biden se po zbytek mandátu chce věnovat svým prezidentským povinnostem. „Domnívám se, že pro mou stranu i naši zemi bude nejlepší, když odstoupím a soustředím se pouze na prezidentské povinnosti po zbytek mého mandátu,“ uvedl Biden a slíbil, že podrobnosti ke svému rozhodnutí oznámí brzy.