Blinken mírní napětí. Rusko podle něj jaderné zbraně nepoužije

Na ekonomickém fóru v Petrohradě v pátek ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko již dodalo první dávku taktických jaderných hlavic do Běloruska, které mají být umístěny na běloruském území.

Putin již dříve vyjádřil, že Rusko by mohlo použít jaderné zbraně v případě ohrožení jeho územní celistvosti, nezávislosti, suverenity a existence státu. Nicméně dodal, že taková potřeba není přítomná. Uvedl rovněž, že diskuse na téma jaderných zbraní snižuje možnost snížení prahu pro jejich použití.

"Do konce roku to dokončíme," prohlásil Putin podle deníku Guardian s tím, že jde o nástroj sloužící k odstrašování. "Chcete, abych vystrašil celý svět? Já to nechci," reagoval na výzvu, aby k celé záležitosti poskytl další informace.

Ruský prezident připomněl, že o rozmístění jaderných zbraní v sousední zemi diskutoval s běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem. Oba státníci se přesně před týdnem sešli v Soči. Putin tehdy podle agentury BelTA během jednání řekl, že Rusko začne s přesunem zbraní, jakmile ve dnech 7. a 8. července skončí příprava skladovacích zařízení.

Rusko a Bělorusko na konci května podepsaly dokument umožňující rozmístění taktických jaderných zbraní na území druhé jmenované země. O podepsání dohody informovala agentura Reuters s odkazem na ruskou státní agenturu TASS. Dokument podepsali ministři obrany obou zemí, za ruskou stranu to konkrétně byl Sergej Šojgu.

Americký prezident Joe Biden tehdy reagoval "extrémně negativně" na fakt, že se Rusko rozhodlo pokročit s plánem na rozmístění jaderných zbraní v sousedním Bělorusku. Moskvu odsoudila také Evropská unie. "Jde o krok, který povede k další extrémně nebezpečné eskalaci," prohlásil šéf unijní diplomacie Josep Borrell.