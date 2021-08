Do Kábulu dorazili první Američané, pomohou s evakuací

Kábul se podle něj nenachází v bezprostředním ohrožení ze strany povstalců z hnutí Tálibán, ti se ale snaží metropoli izolovat, dodal Kirby.

Nově příchozí vojáci se připojí asi k 650 příslušníkům americké armády, kteří už na místě zajišťovali ochranu kábulského mezinárodního letiště a amerického velvyslanectví. Dalších asi 3500 amerických vojáků se přesune na základny v Kuvajtu, aby mohli být rychle povoláni v případě nutnosti.

Kirby dnes prohlásil, že USA chtějí leteckou cestou evakuovat ze země až tisíce lidí denně. Jde přitom zejména o blíže neurčený počet z asi 4000 zaměstnanců amerického velvyslanectví v Kábulu, mezi nimiž je zhruba 1400 Američanů.

Podle armádních a vládních zdrojů listu The New York Times (NYT) se administrativa prezidenta Joea Bidena připravuje na to, že afghánská vláda vzhledem k postupu Tálibánu padne do měsíce. Ambasáda USA už vyzvala všechny Američany, aby zemi co nejrychleji opustili.

Ministerstvo zahraničí USA nicméně zdůrazňuje, že americký zastupitelský úřad bude nadále fungovat. Američtí vyjednavači se nyní podle NYT snaží od Tálibánu získat záruky, že na ambasádu USA nezaútočí, pokud místní vládu svrhne a ovládne metropoli.