Hamás varuje: Izraelská anexe bude vyhlášením války Palestincům

Izraelský plán představuje podle mluvčího "největší krádež palestinského území za desetiletí". Jak Ubajdá uvedl, jde o "zločinecký projekt". "Nebudeme příliš mluvit a vydávat další prohlášení. Chceme jen těm, kteří stojí za okupací, jasně říct, aby tomu rozuměli: Hnutí odporu považuje toto rozhodnutí za vyhlášení války palestinskému lidu. Hnutí odporu bude v této válce loajálním a věrným strážcem, který bude bránit svůj lid, jeho území a svatyně," citoval z prohlášení mluvčího izraelský list The Jerusalem Post.

Rozšíření izraelské svrchovanosti na palestinská území s izraelskými osadami je projektem dlouholetého premiéra Benjamina Netanjahua a je v souladu s kontroverzním mírovým plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci.

Pokud bude anexe schválena, Izrael by zabral až 30 procent Západního břehu, tedy území, s nímž Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. Palestinská samospráva krok rozhodně odmítá.

Izraelský plán ve středu zkritizoval i generální tajemník OSN António Guterres. Židovský stát vyzval, aby se svého záměru vzdal. Pokud se anexe uskuteční, bude to podle Guterrese nejen nejvážnější porušení mezinárodního práva, ale vážně to poškodí i naděje na obnovu izraelsko-palestinských rozhovorů.

Mladenov Izrael upozornil, že anexe je v rozporu s mezinárodním právem, a zároveň požádal Palestince, aby "nescházeli z mírové cesty". Bude podle něj nebezpečné, pokud Palestinci budou mít pocit, že konflikt není možné řešit mírovými prostředky. "Vytvoří to podmínky pro to, aby vakuum vyplnili radikálové a lidé se záměry ničit. Další válka, která by zde vzplanula, by byla hroznou tragédií. Nejen lidskou. Byl by to také důkaz neschopnosti politiků na všech stranách," sdělil Mladenov v Jeruzalémě. Jednostranná akce Izraele podle něj bude mít "ekonomické a bezpečností důsledky, které ovlivní život Izraelců i Palestinců".

Mladenov také řekl, že v případě anexe se dá očekávat palestinská protiakce. "Prozatím nás palestinské vedení ujišťuje, že udělá vše pro zajištění zákona a pořádku na území, které spadá pod jeho kontrolu. To ale nebude možné v budoucnu, jakmile dojdou peníze a zhorší se vyhlídky na politické řešení," dodal zmocněnec.

Na riziko, že anexe může vyvolat "náboženskou válku v regionu i mimo něj", ve středu upozornila Liga arabských států.