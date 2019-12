Irácký parlament přijal demisi premiéra, nástupce bude vybrán nezvykle

Podle ústavy ho má nominovat parlament, což by ale vzhledem k politickému rozložení sil v něm mohlo trvat velmi dlouho, uvedla dnes televize Al-Džazíra.

"Nikdo neměl námitky k rezignačnímu dopisu (premiéra). A tak parlament bez hlasování jeho demisi přijal," citoval kurdský server Rudaw mluvčího jedné ze stran iráckého parlamentu. Podle něj předseda parlamentu v pondělí oficiálně dopisem požádá prezidenta, aby do 15 dnů určil nového premiéra. Po tu dobu má podle ústavy vést vládu prezident. Jako prozatímní vláda budou fungovat dosavadní ministři, uvedl server Rudaw.

Abdal Mahdí, který nastoupil do úřadu loni v říjnu, podal demisi do parlamentu, ačkoli podle ústavy ji má podat prezidentovi. Podle ústavy by měly nového premiéra nominovat politické formace v parlamentu. V něm ale po posledních volbách z loňského května nemá žádná jednotná frakce většinu. Na Mahdím se jako na nezávislém kandidátovi shodly dva tamní bloky loni až po pěti měsících.

Tyto dvě hlavní politické formace se ale neshodují v postoji k nynějším protivládním protestům, uvedla dnes televize Al-Džazíra. Vybírání kandidáta na premiéra by tak podle ní bylo velkým bojem o moc. Jeden politický blok ovládá šíitský duchovní Muktada Sadr, který sám nemá žádnou politickou funkci a který se během protestů stavěl za požadavky demonstrantů. Jeho největší politický rival, šéf aliance Fatah Hádí Amírí naopak podporoval dosud vládu, uvádí Al-Džazíra.

Sedmasedmdesátiletý Abdal Mahdí oznámil demisi poté, co ho vlivný šíitský duchovní ajatolláh Alí Sistání varoval, že protesty mohou přerůst v občanskou válku. Ve čtvrtek zažil Irák nejkrvavější den protestů, když při střetech s bezpečnostními složkami zemřelo přes 50 lidí.

Demonstrace v Iráku pokračovaly i dnes a podle agentury AP při nich v Bagdádu zemřel jeden protestující, kterého zastřelily bezpečnostní složky, když bránily davu v překonání betonových zábran. Ty chrání přístup do čtvrti, v níž sídlí parlament a vládní úřady. Při střetech s bezpečnostními složkami zemřeli podle agentury Reuters dva lidé také v jihoiráckém městě Násiríja. Pokračující protesty zasáhly také Basru.

zdroj: YouTube

V šíitské svatém městě Nadžafu demonstranti už podruhé za týden zapálili íránský konzulát. Budovu napadli a vypálili už ve středu. Policisté proti nim tehdy krvavě zasáhli, což podle Reuters vedlo k vyhrocení protestů a následné Mahdího rezignaci.

Iráčané pokračují v protestech, které vypukly začátkem října. Požadují výměnu celého vedení, podle nich zkorumpovaného, a chtějí svobodné volby. Demonstranti kritizují vládu i za neschopnost zlepšit veřejné služby, včetně školství či zdravotnictví v zemi, která je ropnou velmocí. Z toho ale podle účastníků protestů profituje hlavně zkorumpovaná politická garnitura. Infrastruktura je zničená letitými ozbrojenými konflikty, naposledy bojem s radikály z teroristické organizace Islámský stát.