Írán přiznal sestřelení ukrajinského boeingu, Zaríf svalil vinu i na USA

Podle komuniké íránských ozbrojených sil ukrajinské letadlo prolétávalo v blízkosti citlivého vojenského zařízení, které patří elitním íránským revolučním gardám, a bylo omylem považováno za nepřátelský cíl. Íránská armáda v prohlášení vyjádřila soustrast rodinám obětí a slíbila, že zdokonalí své systémy, aby do budoucna takovýmto chybám předešla.

Boeing 737 ukrajinských aerolinek UIA se zřítil ve středu krátce po startu z teheránského letiště, žádný z cestujících ani členů posádky pád stroje nepřežil.

Ihned se objevily spekulace, že letadlo mohla zasáhnout íránská protivzdušná obrana, protože jen několik hodin předtím armáda vypálila 16 raket na dvě základny v Iráku, kde působí rovněž američtí vojáci. Šlo o odvetu za americký likvidační útok na vlivného íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu. Předpokládá se, že v té době byla z toho důvodu v pohotovosti íránská protivzdušná obrana.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl v pátek informován, že letadlo omylem sestřelili Íránci, a vyslovil se pro to, aby tato informace byla po schůzce bezpečnostního vedení zveřejněna, uvedla s odvoláním na íránská média agentura Reuters.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake. My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

Íránský prezident Hasan Rúhání na twitteru uvedl, že Írán hluboce lituje "velké tragédie a neomluvitelného omylu". Ujistil také, že incident nelze ponechat bez objasnění; nyní je podle něj nutné stanovit příčiny tragédie a stíhat ty, kteří se dopustili neodpustitelné chyby.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavíd Zaríf dnes na twitteru napsal, že pád ukrajinského letadla způsobila lidská chyba, k níž došlo "v době krize způsobené americkým nezodpovědným chováním".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔