Katarský politik přivezl do Pásma Gazy miliony dolarů, chce tak zmírnit nový konflikt s Izraelem

V Pásmu Gazy žijí dva miliony lidí, z nichž polovina pod hranicí bídy, píše agentura AFP. Míra nezaměstnanosti dosahuje 60 procent.

Amádí dorazil do Gazy v úterý večer a měl se sejít s vedením radikálního Hamásu, který pásmu vládne od roku 2007.

VIDEO showing the arrival of Qatari envoy with the aid money in Gaza. pic.twitter.com/KEpq9VtK4s — FJ (@Natsecjeff) August 25, 2020

Arabský list Aš-Šark al-Avsat napsal, že tento týden v Kataru jednal o příměří s Hamásem velitel jižního okruhu izraelské armády Herci Halevi. Na zastavení protiizraelských akcí naléhají na Hamás kromě Kataru také Egypt a zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.

Klid by podle listu Times of Israel uvítali také Gazané, kteří mají kvůli zpřísněné izraelské uzávěře pásma k dispozici elektřinu jenom tři až čtyři hodiny denně. Izrael kvůli útokům vedeným většinou zápalnými balony posílanými přes hranici uzavřel hraniční přechod, kudy do pásma proudilo zboží a také pohonné hmoty.

Izrael několik nocí po sobě včetně té na dnešek reagoval na žhářské útoky bombardováním cílů palestinských radikálů v Pásmu Gazy, jako jsou dílny na výrobu zbraní a podzemní infrastruktura. Jeden z představitelů Hamásu Ismáíl Radván prohlásil v televizi, že násilí bude pokračovat, dokud Izrael nesplní požadavky Hamásu na uvolnění blokády. Izrael ji zavedl v roce 2007, kdy se Hamás ujal moci. "Prolomit to obléhání je naše právo," řekl Radván.

Smyslem blokády je podle Izraele zabránit Hamásu v dovozu zbraní a materiálu použitelného k výstavbě tunelů pod hranicí. Izrael nyní do pásma pouští pouze dodávky potravin, léků a humanitárních potřeb. Nově kvůli útokům uzavřel námořní pásmo určené pro rybolov.

Podle katarských zdrojů nyní Izraelci chtějí dovolit dovoz pohonných hmot, aby mohla obnovit provoz elektrárna, ale požadují za to klid a ukončení žhářských útoků.

Izraelská záchranná a hasičská služba v úterý večer oznámila, že jenom za úterek balony vyslané z pásma na jihu Izraele zažehly 29 požárů. Většina z nich ale nebyla rozsáhlá a Izraelce neohrozila. K jednomu balonu byla přivázána nálož, která vybuchla na basketbalovém hřišti v Netivotu a poškodila ho. Od soboty v jižním Izraeli napočítali, že balony zažehly téměř 100 požárů.