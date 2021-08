Klid zbraní padl. Bojovníci Tálibánu stříleli do davu demonstrantů, několik mrtvých

Stanice Al-Džazíra uvedla, že v Asadábádu, který je správním střediskem provincie Kunar, zemřeli dva lidé, zraněných je osm. Ozbrojenci Tálibánu podle ní začali střílet poté, co jednoho z nich napadl člověk s nožem.

Ve středu byli při demonstraci proti islamistickému hnutí Tálibán zabiti tři lidé ve východoafghánském městě Dželálábád. Šlo o jeden z prvních projevů odporu místních lidí vůči Tálibánu, který v posledních dnech obsadil prakticky celé afghánské území. Lidé s afghánskými vlajkami vyšli do ulic Dželálábádu i dnes, po střelbě členů Tálibánu tam jsou podle Al-Džazíry dva zranění.

Dnes podle agentury AP bude možná takových protestů více, protože lidé využijí k demonstracím oslavy státního svátku, kdy si Afghánistán připomíná výročí vyhlášení nezávislosti na britské koloniální moci z roku 1919. Kvůli protestu Tálibán zavedl 24hodinový zákaz vycházení v metropoli provincie Chóst, uvedla AP. Protesty hlásí i provincie Paktíja, uvedla agentura Reuters. Lidé s vlajkami dnes podle videozáznamu zveřejněného na twitteru pochodovali také v Kábulu.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc