Kushner navštívil základnu USA v Emirátech, mluvil s piloty u stíhaček F-35

Kushner podle listu The Times of Israel hovořil na základně s piloty z emirátů a v blízkosti stíhacích letounů F-35, jež chtějí emiráty koupit od USA.

Obě delegace - americká a izraelská - do SAE přicestovaly v pondělí vůbec prvním komerčním letem mezi Tel Avivem a Abú Zabí. USA se zasadily o vyjednávání, které v srpnu vyústilo ohlášením, že SAE jsou ochotné normalizovat vztahy s Izraelem. Činí tak po Egyptu a Jordánsku jako třetí země arabského světa.

Kusher a národní bezpečnostní poradce Robert O'Brien se v Abú Zabí sešli také s vysokým představitelem obrany SAE generálmajorem Faláhem Kahtáním. O'Brien prohlásil před novináři, že armáda emirátů má ve světě dobrou pověst. "Je to jedna z nejvýkonnějších armád světa," řekl.

Jared Kushner and U.S. officials visited a major Al-Dhafra Air Base in the United Arab Emirates: "May the relationship with America continue to grow and together, through strength, will benefit as we bring more peace and prosperity to the Middle East and beyond!” pic.twitter.com/oqtOLCOH8c