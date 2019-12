Mohutné exploze u Damašku. Syrská obrana sestřelila izraelské rakety, píšou média

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovanou alianci blízkou vládě syrského prezidenta Bašára Asada napsala, že byly skrz libanonský vzdušný prostor do Sýrie odpáleny čtyři střely s plochou dráhou doletu.

#BREAKING: It is now confirmed that #Israel Air Force's F-16Ds from No.109 "The Valley Squadron" took part in the airstrike against #IRGC targets at #Damascus Intl airport & #T4 air base during which they killed a high ranking #IRGC-QF general & other #IRGC personnel an hour ago! pic.twitter.com/WDR7erGppv