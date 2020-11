Netanjahu podstoupil kolonoskopii. Měl narkózu, v úřadu premiéra ho zastoupil Ganc

Podle lékařské zprávy kolonoskopie odhalila polypy ve střevě, které lékaři odstranili. Jednasedmdesátiletý Netanjahu se už mohl vrátit ke svým aktivitám.

Lékařská zpráva uvádí, že se provedly i testy na cholesterol, krevní tlak a funkci jater a ledvin a že se prokázalo, že je premiér ve výborné kondici. Kvůli chronickým nosním infekcím je v péči otolaryngologa.

Podle serveru The Times of Israel Netanjahu v minulých letech pověřil převzetím svých povinností ministry ze své strany Likud, když odjel do ciziny nebo na lékařské vyšetření, jehož důvod ale nebyl nikdy oznámen.

Podle koaliční smlouvy má být Netanjahu v premiérském úřadu do listopadu příštího roku, kdy ho má vystřídat Ganc. Analytici ale upozorňují, že na to nemusí dojít. Pokud se totiž koalici nepodaří prosadit státní rozpočet, zůstane Netanjahu u moci. Je obviňován, že vyjednávání o rozpočtu používá jako nástroj k udržení se v úřadu. Po podpisu smlouvy o rotaci s Gancem v televizi prohlásil, že hodlá dohodu dodržet "bez jakýchkoli lstí".