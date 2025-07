Izrael souhlasí s příměřím v Gaze, oznámil Trump. Čeká se na Hamás

Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že jeho zástupci měli dlouhé a produktivní jednání s Izraelci, kteří následně souhlasili se šedesátidenním příměřím v Pásmu Gazy. Během těchto dvou měsíců mají obě strany pracovat na definitivním ukončení konfliktu, který začal 7. října 2023 vpádem teroristů z palestinského militantního hnutí Hamás na izraelskou půdu.

"Katařané a Egypťané, kteří tvrdě pracovali na zajištění míru, doručí finální návrh. Pro dobro Blízkého východu doufám, že Hamás přijme tuhle dohodu, protože lepší to nebude - bude to jen horší," vzkázal americký prezident do Gazy.

Trumpovo oznámení přichází před jeho setkáním s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, které je naplánované na příští týden. Šéf Bílého domu v úterý podle BBC řekl, že věří, že Netanjahu chce ukončit boje v Gaze. "Chce to. Můžu vám říct, že to chce. Myslím, že příští týden máme dohodu," dodal Trump.

V Pásmu se stále nachází přibližně pět desítek izraelských rukojmích, z nichž nejméně 20 má být stále naživu. Izraelští představitelé dlouhodobě prohlašovali, že konflikt může skončit až ve chvíli, kdy Hamás nebude existovat. Palestinské hnutí zase opakovaně volá po permanentním klidu zbraní a stažení izraelských jednotek z Gazy.

Izrael spustil vojenskou kampaň v reakci na vpád teroristů z Hamásu během předloňského října, kdy přišlo o život zhruba 1200 lidí. Během izraelské operace v Gaze zemřelo přes 56 tisíc lidí, tvrdí Hamásem ovládané místní úřady.

Poslední příměří skončilo v březnu. Podle dohody mělo mít tři fáze, ale uskutečnila se pouze ta první. Ve druhém dějství mělo dojít k trvalému zastavení bojů, návratu zbývajících žijících rukojmích výměnou za palestinské vězně a k úplnému stažení izraelských jednotek z Gazy.