Nevraživost narůstá. Erdogan obvinil Rusko z masakrů v Sýrii

V minulých dnech syrská armáda a její spojenci vybojovali území na severu Sýrie, čímž se pod syrskou kontrolu dostala klíčová dálnice mezi Damaškem a Halabem (Aleppem). Část území je ale v těsné blízkosti vojenských stanovišť, která má v oblasti Turecko, jež podporuje některé z povstaleckých skupin bojujících v Sýrii.

Podle předchozí dohody s Ruskem mělo Turecko tyto skupiny přinutit ukončit útoky na syrskou armádu. V bojích v minulých dnech přišly o život desítky lidí včetně civilistů a Turecko přišlo o 14 vojáků.

15 people, including 8 children, were killed yesterday, and 54 others were injured, as a result of the bombing by the military death machine of Russia and regime forces on #Idlib and #Aleppo countryside in northwestern #Syria. They are not numbers... pic.twitter.com/0bRgKoH23T