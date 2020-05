OSN: Jemenské zdravotnictví se hroutí, země potřebuje pomoc

"Humanitární organizace, které fungují v Jemenu, mají za to, že zde již dochází ke komunitnímu přenosu (...) Situace je alarmující, říkají, že zdravotní systém se zde v podstatě zhroutil," sdělil Laerke podle Reuters. Pracovníci poskytující pomoc údajně musejí pacienty odmítat, protože se jim nedostává lékařského kyslíku nebo ochranných pomůcek.

zdroj: YouTube

Hlavní nemocnice pro pacienty s koronavirem v Adenu v jižním Jemenu, kterou provozuje organizace Lékaři bez hranic (MSF), zaznamenala za pouhé dva týdny nejméně 68 úmrtí, i když úřady udávají v souvislosti s koronavirem jen 33 úmrtí na územích pod svou správou. V Jemenu je oficiálně necelých 200 potvrzených případů koronaviru, ale podle Laerkeho je skutečný počet infikovaných mnohem vyšší.

Obyvatelé válkou zdecimované země trpí podvýživou a mají značně narušenou imunitu. Pět let trvající konflikt zdevastoval místní zdravotní systém a rozdělil zemi. Vláda, již podporuje koalice vedená Saúdskou Arábií, má kontrolu převážně nad jihem země, šíité ovládají sever a většinu větších měst včetně metropole Saná.

Do konce roku chce OSN na podporu humanitárních programů v Jemenu vynaložit finance ve výši dvou miliard dolarů (téměř 50 miliard korun).

Laerke zdůraznil, že je klíčové, aby mezinárodní společenství rychle na situaci zareagovalo. "Pokud se nám nepodaří prostředky shromáždit, některé z programů, které udržují místní lidi při životě a jsou klíčové pro boj s koronavirem, budou muset ukončit svoji činnost (...) V takovém případě budeme svědky toho, co se stane, když se stát bez funkčního zdravotního systému bude snažit vypořádat s covidem-19. Myslím, že to by nikdo vidět nechtěl," apeloval Laerke.