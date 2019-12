Palestinci by měli mít stejná práva jako Izraelci, vzkazuje organizace

ČTK

Izrael by měl Palestincům žijícím na okupovaném Západním břehu Jordánu přiznat stejná práva jako mají izraelští občané. Ve dnes zveřejněné zprávě to uvedla organizace na ochranu práv Human Rights Watch (HRW). Připomněla zároveň, že izraelská okupace Západního břehu Jordánu trvá už 52 let a její konec je v nedohlednu.