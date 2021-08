Příští týden se kvůli Afghánistánu sejde G7, oznámil Biden

Biden podle svých slov nezaznamenal, že by spojenci zpochybňovali důvěryhodnost Spojených států v souvislosti s překotným vývojem v zemi, kde se po bleskové kampani minulý víkend chopilo moci radikální hnutí Tálibán.

Situace v Afghánistánu je podle šéfa Bílého domu nadále velmi složitá. Prezident uvedl, že USA jsou v neustálém kontaktu s Tálibánem kvůli situaci na kábulském mezinárodním letišti, odkud se za chaotických scén evakuují občané západních zemí i jejich afghánští spolupracovníci.

"Dovolte mi říct to jasně. Každý Američan, který se chce vrátit domů - my ho domů dostaneme," prohlásil Biden.

Spojené státy podle něj od zhoršení situace v Afghánistánu v červenci ze země evakuovaly na 18.000 lidí, z toho 13.000 za poslední týden. Mezi evakuovanými je také 204 novinářů, kteří pracovali pro americká média, doplnil prezident.

Všichni afghánští spolupracovníci USA by mohli být ze země evakuováni do 31. srpna, ale teprve vývoj situace podle šéfa Bílého domu ukáže, zda to skutečně bude možné. Ke stejnému datu by ze země měly odejít poslední americké jednotky.

Právě toto datum podle republikánského zákonodárce Petera Meijera "přispívá k chaosu a panice na letišti, protože tam jsou Afghánci, kteří se domnívají, že mají deset dní na to, aby se dostali ze země, než se její brány definitivně uzavřou," cituje agentura AP Meijera, který sám sloužil v Iráku.

Americký prezident čelí kritice kvůli nepokojům a zraněním v okolí letiště, kde je situace nadále velmi napjatá. Dnes USA evakuaci na několik hodin pozastavily, protože chyběla místa pro evakuované, na letišti se nahromadilo 10.000 lidí, kteří prošli kontrolou a čekali na odlet. Rozšíření bezpečnostních zón do blízého okolí letiště by ale podle prezidenta mohlo mít vedlejší dopady, uvedl v reakci na dotaz novináře, zda část z téměř 6000 nasazených amerických vojáků zasáhne i mimo prostor letiště. Biden však prý zváží, zda jednotky nepoužít k převozu ohrožených osob k letišti.

Prezident slíbil, že využije všechny dostupné prostředky, aby dostal americké občany i spojence do bezpečí, nemůže však zaručit úspěch celé operace.

Podle Bidena nic nenasvědčuje tomu, že by Tálibán bránil Američanům v přístupu na letiště. USA nadále zjišťují, kolik amerických občanů je ještě v Afghánistánu, uvedl prezident.