Rafinérii na severu Iráku zasáhly rakety, k útoku se hlásí Islámský stát

V rafinérii Sínija v provincii Saláhaddín začal po zásahu hořet zásobník paliva. Ministerstvo ropného průmyslu oznámilo, že nikdo nebyl zraněn, útok způsobil menší materiální škody.

Po několika hodinách byl požár uhašen a rafinérie, která má denní kapacitu 30.000 barelů, obnovila provoz.

Video via @zaidabdulwahab

[Can't confirm the video ATM] #Iraq 🇮🇶 pic.twitter.com/xRewqNZlLv