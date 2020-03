Řecká policie zastřelila uprchlíka, tvrdí turecká média. Podle Atén je video podvrh

Turecký provládní deník Daily Sabah napsal, že na hranicích při pokusu dostat se z Turecka do Řecka zemřel Syřan Ahmad abú Imád. Podle deníku podlehl zraněním poté, co ho řecká policie střelila do krku.

Mluvčí řecké vlády poté na twitteru napsal, že video, jímž turecká média dokládají smrt syrského běžence na hranicích je falešná zpráva. "Vyzýváme všechny, aby byli obezřetní, když informují o zprávách, které šíří turecká propaganda," napsal mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda