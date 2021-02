Teherán naléhá na USA, aby s návratem k jaderné dohodě pospíšily

Šéf íránské diplomacie v této souvislosti rovněž upozornil na červnové volby v Íránu. Jestliže v nich bude zvolen prezidentem stoupenec tvrdého politického kurzu, může být dohoda ještě více ohrožena.

"Američanům čas utíká, a to jak kvůli zákonu, který prošel v parlamentu, tak kvůli volební atmosféře, která bude následovat po íránském novém roce," řekl Zaríf podle Reuters v rozhovoru, který v sobotu poskytl deníku Hamšahrí. Íránský nový rok začíná 21. března.

Íránský parlament, kterému dominují zastánci tvrdé linie, schválil v prosinci zákon, který stanovil dvouměsíční lhůtu pro uvolnění amerických sankcí.

Administrativa nového amerického prezidenta Joea Bidena zkoumá způsoby, jak obnovit jadernou dohodu, kterou Írán v roce 2015 podepsal se světovými mocnostmi. V roce 2018 od ní odstoupil bývalý prezident Spojených států Donald Trump, který také obnovil sankce vůči Íránu.

Teherán na to postupně reagoval porušováním podmínek stanovených dohodou. V lednu Íránci obnovili obohacování uranu na dvacet procent, tedy na úroveň, které dosáhli před dohodou.

Biden dal najevo, že pokud by se Teherán vrátil k přísnému dodržování dohody, Washington by jej následoval a použil by to jako odrazový můstek k širší dohodě, která by mohla omezit vývoj raket a regionální aktivity Íránu.

Teherán na druhé straně sdělil, že než obnoví jadernou dohodu, musí Washington nejprve zmírnit sankce. Íránci přitom vyloučili jednání o širších bezpečnostních otázkách, jako je jejich raketový program.