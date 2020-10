Totální lockdown v Izraeli skončil, šíření koronaviru se podařilo výrazně zbrzdit

"Tentokrát budeme karanténu uvolňovat opatrně," ujistil Izraelce v sobotu večer premiér Benjamin Netanjahu. Dodal, že první fáze uvolňování opatření proti koronaviru, která vstoupila v platnost 18. září, se protáhne na několik měsíců až do února příštího roku.

PM Netanyahu, this evening:

We have seen two waves of the coronavirus hitting the world. The first wave, you will recall, was not as strong. We were almost the first to close our borders and enter a lockdown, and we were among the first to exit from it.https://t.co/R2gG9KZkID