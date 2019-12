Trest smrti za velezradu. Pákistánský exprezident Mušaraf má být popraven

Mušaraf se k moci dostal při vojenském převratu v roce 1999 a v roce 2014 byl obžalován z vlastizrady. V Pákistánu teď není, protože před třemi lety odcestoval za účelem lékařské péče do Dubaje a do vlasti se již nevrátil. Soud ho označil za člověka na útěku před spravedlností.

He’s on his death bed in Dubai, so ‘they’ decided to pass the ‘death penalty’ on Gen. #Musharraf. O the the farce that is #Pakistan. https://t.co/JnNWuSWqNn pic.twitter.com/XtS4h73cmy