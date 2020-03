Hrozí zatažení USA do většího konfliktu na Blízkém východě, zní z Washingtonu

Zabití Sulejmáního Teherán neodstrašilo

Již dvakrát za poslední týden zasáhla základnu Camp Taji severně od Bagdádu salva raket odpálených spojenci Teheránu, rekapituluje editorial. Podotýká, že o život přišli dva Američané a nejméně další dva utrpěli vážná zranění.

Odvetný americký úder zasáhl pět lokalit označených jako zbrojní sklady milici Katáib Hizballáh, přičemž zabil několik jejích příslušníků i vojáků irácké armády, uvádí washingtonský deník. Dodává, že zmíněná milice i irácká vláda nyní hrozí dalšími akcemi.

"Obnovené nepřátelství naznačuje, že Írán a jeho irácké spojence nezastrašilo zabití předního íránského stratéga generálmajora Kásima Sulajmáního a předního velitele irácké milice při útoku amerického dronu začátkem ledna," píše renomovaný server. Konstatuje, že pro Trumpovu administrativu se rýsuje dvojí výrazné nebezpečí.

Zaprvé hrozí, že Íránu se podaří vypudit americké jednotky z Iráku, míní Washington Post. Dodává, že druhým rizikem je zatažení Spojených států do většího vojenského konfliktu.

Tyto ambice Teheránu mohou působit jako mimořádně vysoké, především v době, kdy se tamní režim nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chámeneího potýká s masivní epidemií koronaviru, která se nyní kupí na ekonomických problémech země a rostoucího neklidu ve společnosti, píše americký deník. Varuje, že Chámeneí může ale považovat konflikt se Spojenými státy za nejlepší východisko z domácích problémů.

Zabití Sulejmáního koneckonců vlilo do íránské společnosti mimořádně silné nacionalistické nálady, poukazuje editorial. Zdůrazňuje, že íránské kampani proti americkým jednotkám v Iráku navíc není snadné čelit.

"Je těžké bránit americké síly rozmístěné na iráckých vojenských základnách před náhlými salvami raket krátkého doletu, jako byly ty, které pokropily v minulém týdnu Camp Taji," pokračuje vlivný server. Dodává, že odvetné americké akce v Iráku zase přinášejí riziko rozkolu s tamní vládou, jejíž představitelé již nyní tlačí na odchod Američanů.

Krize, kterou spoluvytvořil sám Trump

Trump zřejmě silně tíhne ke stažení pěti tisíc amerických vojáků rozmístěných v Iráku k boji s Islámským státem (IS), upozorňuje Washington Post. Připomíná, že v pondělí bylo oznámeno přesunutí stovek vojáků sloužících v misi proti IS z menších iráckých základen na větší, případně do Sýrie nebo Kuvajtu.

To sice může být rozumné s ohledem na rostoucí riziko raketových útoků, celkové americké stažení by ale přineslo Íránu velké strategické vítězství, varuje renomovaný deník. Poukazuje, že Trump učinil ze zadržování regionálních ambicí Teheránu pilíř své zahraniční politiky, ale odsunem vojsk by naopak zpečetil íránskou dominanci nejen v Iráku, ale také v Sýrii a Libanonu.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Jednou z alternativ je vystupňovat americké odvetné údery na íránské cíle v Iráku a možná i v samotném Íránu, naznačuje editorial. Přiznává však, že takový pokus o odstrašení s sebou nese riziko politické protireakce Iráku a zřejmě i dalších amerických obětí při íránských úderech, což je přesně to, v co doufají zastánci tvrdé linie v íránském vedení.

Další možností je proklestit se současnou situací prostřednictvím částečného přeskupení vojsk, lepších obranných opatření a apelů na irácké politiky, aby utáhli uzdu íránským spojencům, přemítá prestižní deník. Deklaruje, že tak či onak Trump zabředl do nebezpečného blízkovýchodního močálu, který z velké části sám vytvořil.

"Jeho zbrklé rozhodnutí zrušit jadernou dohodu s Íránem a obnovit ekonomickou válku s tamním režimem přímo vedlo ke zbytečné krizi, kterou nyní musí řešit během pandemie covid-19," uzavírá washingtonský server.