UNICEF: V syrském táboře pro rodiny bojovníků IS umírají děti

— Autor: ČTK

Nejméně osm dětí mladších pěti let zemřelo v srpnu kvůli špatným podmínkám v táboře Al-Húl na severu Sýrie. Dnes na to upozornil Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF). V táboře žijí desítky tisíc žen považovaných za podporovatelky organizace Islámský stát (IS) se svými ratolestmi.