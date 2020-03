Ve věznici na severovýchodě Sýrie vypukla vzpoura, uteklo několik radikálů IS

Zajatci se údajně po vzpouře zmocnili přízemí rozsáhlého objektu v provincii Hasaka. Přesný počet uprchlých vězňů nebyl ihned známý, podle syrské státní televize uteklo 12 radikálů. Agentura AP uvádí, že v objektu byli zadržováni zahraniční přívrženci IS, prý ale nebylo jasné, z jakých zemí tito lidé pochází.

"Nepokoje ve věznicích propukají často. Tentokrát je ale rozsah vzpoury velký," citovala AP mluvčího SDF. "Situace uvnitř věznice je aktuálně napjatá a poslali jsme protiteroristické jednotky a další posily, abychom situaci dostali pod kontrolu," sdělil.

Zprávu o incidentu následně potvrdil i mluvčí mezinárodní koalice podporující SDF. "Koalice poskytuje našim partnerům ze Syrských demokratických sil podporu v podobě leteckého monitorování, zatímco potlačují povstání v detenčním zařízení v Hasace," napsal na twitteru americký plukovník Myles Caggins.

The @Coalition is assisting our Syrian Democratic Forces partners w/ aerial surveillance as they quell an uprising at Hasakah detention facility. The facility holds low-level ISIS members. The @CJTFOIR does not staff any detention camps in Syria. Follow @mustefabali for updates. https://t.co/qlkTQHCviD