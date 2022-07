Vojenský útok na Írán by byl až poslední možností, řekl Biden

"Ještě horší než stávající Írán, je Írán s jadernými zbraněmi," řekl v rozhovoru s izraelskou televizí Biden. "Ano, pokud by to byla poslední možnost," odpověděl Biden na otázku, zda by povolil použití vojenské síly proti Teheránu v případě, že by Írán mohl získat jaderné zbraně.

Spojené státy vedou s Íránem nepřímé rozhovory o obnově mezinárodní dohody z roku 2015, kdy se Írán k omezení a mezinárodní kontrole svého jaderného programu výměnou za zmírnění sankcí. Z dohody v roce 2018 odstoupila administrativa Donalda Trumpa, což Biden označil v rozhovoru s izraelskou stanicí Channel 12 za "obrovskou chybu".

Rozhovory v posledních měsících stagnují. V rozhovoru pro izraelskou televizi Biden odmítl jeden z požadavků Teheránu - vyškrtnutí íránských revolučních gard z amerického seznamu teroristických organizací.

Po odchodu USA z dohody přestal Teherán plnit její závazky. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán v posledních měsících stupňuje obohacování uranu ve svých pracovištích. Íránská vláda dlouhodobě tvrdí, že její jaderný program má výlučně mírové účely.

Izrael vnímá íránský jaderný program jako hrozbu pro svou národní bezpečnost. Izraelští představitelé nevyloučily vojenské údery na íránská pracoviště, pokud by se mezinárodnímu společenství nepodařilo dostat jaderný program pod kontrolu. Teherán také obviňuje Izrael z vražd jeho jaderných vědců a inženýrů.

Amerického prezidenta Bidena dnes čeká v Izraeli řada politických jednání. Očekává se zveřejnění deklarace o americko-izraelské spolupráci, která má dále posílit vzájemné vojenské vazby. V pátek bude Biden jednat s palestinskými představiteli a přesune se do Saúdské Arábie.