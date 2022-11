Britský vicepremiér Raab byl obviněn z šikany. Stížnosti nechá prošetřit

Raab dnes uvedl, že byl upozorněn na dvě stížnosti, které vůči němu byly formálně vzneseny. Jedna pochází z doby, kdy ministrem zahraničí, druhá z jeho působení na ministerstvu spravedlnosti. Obě se týkají období, kdy byl ve vládě expremiéra Borise Johnsona.

Někteří úředníci, kteří pro Raaba pracovali, tvrdí, že byl tvrdým a náročným šéfem, zatímco další ho podle místních označili za hrubého, agresivního a tyrana. Stanice ITV minulý týden zveřejnila uniklý interní průzkum, podle kterého osm z jeho zhruba 30 zaměstnanců z roku 2019 uvedlo, že byli v práci šikanováni nebo obtěžováni. Dalších 15 lidí řeklo, že bylo svědkem tohoto zacházení. Vicepremiér obvinění odmítá.

"Jsem přesvědčen, že jsem se po celou dobu choval profesionálně, ale samozřejmě se budu důkladně angažovat a těším se na transparentní řešení případných stížností," řekl.

Nová obvinění zvyšují tlak na Sunaka, který ve svém prvním premiérském projevu prohlásil, že jeho vláda prokáže "čestnost, profesionalitu a odpovědnost".

Sunak ale brzy po nástupu do funkce čelil kritice za jmenování Suelly Bravermanové ministryní vnitra, přestože porušila vládní pravidla odesláním několika e-mailů na soukromou adresu. Ze Sunakovy vlády už také rezignoval náměstek Gavin Williamson kvůli obviněním, že v minulosti šikanoval kolegy. Podle opozice Sunakovy personální volby vzbuzují otázky ohledně jeho úsudku.

Opoziční politici dnes na tradiční středeční interpelace dorazili s odznáčky, na kterých měli nápisy proti šikaně. Sunaka, který je na summitu G20 v Indonésii, totiž zastupoval Raab.

Místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová dnes Raaba požádala, aby se za své chování omluvil, protože jeho zaměstnanci podle ní byli příliš vystrašení na to, aby chodili do jeho kanceláře. Obvinila také Sunaka z toho, že je "příliš slabý" na to, aby se zabýval "problémovými" ministry,

Na otázku, zda si někdy vyžádal dohodu o mlčenlivosti v souvislosti se svým chováním, Raab odpověděl, že ne. Dodal, že před svým vstupem do parlamentu ale zažil pracovní spor, jehož součástí byla doložka o mlčenlivosti, což ale podle něj bylo v té době standardní.

Raab, který v roce 2020 téměř měsíc zastupoval Johnsona, zatímco tehdejší premiér byl hospitalizován s onemocněním covid-19, uvedl, že se v posledních letech snažil ve svých týmech nastavit "vysoké standardy", aby mohl plnit úkoly v náročných podmínkách.

Mluvčí předsedy vlády uvedla, že Sunak má v Raaba důvěru a pracuje na jmenování nezávislého vyšetřovatele, který by se stížnostmi zabýval.