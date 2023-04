Bulhaři opět míří k urnám, poslance si vybírají už popáté za dva roky

Podle průzkumů veřejného mínění bude dnešní hlasování těsným soubojem mezi bývalými premiéry Kirilem Petkovem a Bojkem Borisovem. Petkovovo centristické uskupení Pokračujeme ve změně (PP) se tentokrát spojilo do koalice s liberálně-konzervativním Demokratickým Bulharskem, které vede Christo Ivanov. Také Borisovova konzervativně-populistická strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) vytvořila volební koalici.

Oba tábory by mohly získat kolem 26 procent hlasů. Zda se některému z nich později podaří sestavit vládní koalici, není jisté. Dnešní předčasné parlamentní volby se konají proto, že se žádné straně zastoupené v parlamentu, který vzešel z předčasných voleb z loňského října, nepodařilo ani na třetí pokus vytvořit vládní většinu.

Hlavními tématy volební kampaně byly růst inflace a korupce. Debatovalo se také o podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Podle agentury AP by se do parlamentu mohlo po volbách dostat až sedm politických uskupení a své pozice by mohly upevnit strany populistické a proruské. Hlavní rivalové Borisov a Petkov podporují prozápadní orientaci země.

Podle agentury DPA lze očekávat, že volební účast bude nízká. Od zatím posledních řádných parlamentních voleb z dubna 2021 vládli ve členské zemi Evropské unie a NATO s jedinou výjimkou úředničtí premiéři a voliči dávají svou únavu z politických šarvátek znát. Loni v říjnu jich přišlo volit nejméně od roku 1989 - pouhých 39 procent.