Bývalý lídr je hrdý na Hamás za rozpoutání teroru. Kondice IDF ho překvapila

Meshal zdůraznil, že palestinsko-izraelský konflikt nezačal minulý týden, ale v roce 1948, kdy si Izrael během první arabsko-izraelské války zajistil nezávislost. "Izrael tvrdí, že má nejsilnější a neporazitelnou armádu. Když jsme viděli, že jsou během pár hodin poraženi, byli jsme také překvapeni," řekl.

Někdejší lídr Hamásu tvrdí, že radikálové měli instrukce, aby nevraždili civilisty, děti a staré lidi. "Ale ve válečných časech se to může stát. Neříká to vždycky Izrael, že to (zabíjení civilistů) nedělá schválně?" pokračoval.

Podle Meshala je velký rozdíl mezi tím, co dělají Izraelci a Palestinci. "My jsme vlastníky půdy. Když přijdou zvenčí nepřátelé, ať už vojáci nebo civilisté, jsou to zkrátka nepřátelé," dodal.

Současný konflikt vypukl přesně před týdnem, kdy teroristé z hnutí Hamás vpadli z Pásma Gazy do Izraele, kde vraždili a brali rukojmí. Izrael eviduje do této chvíle 1300 obětí, většinou jde o civilisty. Podle nejnovějších sobotních údajů palestinského ministerstva zdravotnictví již v Pásmu Gazy zemřelo 2215 civilistů, včetně 724 dětí a 458 žen. Přes 8700 lidí zároveň utrpělo zranění.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátečním překvapivém projevu slíbil občanům zničení Hamásu. "Dnes každý ví, že bojujeme za vlast, a bojujeme jako lvi," spustil Netanjahu podle deníku Times of Israel. "Nikdy neodpustíme našim nepřátelům ta zvěrstva. A nenecháme svět, aby na ně zapomněl," pokračoval.

Premiér zdůraznil, že Izrael zasahuje protivníky bezprecedentní silou. "Zdůrazňuji, že je to jenom začátek. Naši nepřátelé teprve začali platit cenu," konstatoval s tím, že nehodlá odhalovat, co dalšího se chystá. "Zničíme Hamás a zvítězíme. Zabere to čas, ale tuhle válku ukončíme rázněji než kdy dřív," dodal.