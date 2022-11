Bývalý viceprezident Pence USA viní Trumpa, že ho ohrozil při útoku na Kapitol

Trumpa a Pence, někdejší politické spojence, zásadně rozdělil vývoj po prezidentských volbách roku 2020, kdy republikánský prezident odmítl uznat porážku a opakoval nepodložená tvrzení o rozsáhlých volebních podvodech. Na samém konci mandátu mimo jiné tlačil svého viceprezidenta, aby smetl ze stolu hlasy volitelů z některých států, a zabránil tak nástupu demokrata Joea Bidena do funkce. To Pence odmítl jako protizákonné. Trump ve stejný den vyzval k pochodu na Kapitol své příznivce, kteří následně na několik hodin budovu ovládli. Pence a další zákonodárci se před davem na museli schovat. Při útoku z 6. ledna nebo v jeho důsledku zemřelo pět lidí.

"Prezidentova slova na shromáždění (před výtržnostmi) ohrozila mě, mou rodinu i všechny v budově Kapitolu," uvedl Pence s odkazem na demonstraci Trumpových přívrženců, která předcházela útoku na Kapitol. "Prezidentova slova byla bezohledná. Bylo jasné, že se rozhodl být součástí problému," dodal někdejší viceprezident.

Trump dlouho odmítal vyzvat své příznivce, aby budovu Kongresu opustili, a dokonce svému viceprezidentovi na twitteru vyčetl, že "neměl odvahu udělat to, co se udělat mělo", a zablokovat tak proces potvrzení výsledků, což ještě více podnítilo nevoli protestujících. "Naštvalo mě to," odpověděl Mike Pence na otázku ohledně tweetu. Své dceři, která byla schvalování výsledků přítomna v budově Kongresu, Pence podle svých slov řekl, že odvahou je zákon dodržovat, nikoliv porušovat.

Očekává se, že Trump v úterý večer (ve středu ráno SEČ) oznámí, že hodlá usilovat o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024. Pence, kterému má tentýž den vyjít kniha pamětí, je pokládán za možného Trumpova soupeře, stejně jako republikánský floridský guvernér Ron DeSantis.