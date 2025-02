John Bolton, který působil jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Donalda Trumpa v letech 2018 až 2019, odešel kvůli jejich neshodám v otázkách zahraniční politiky. Nyní patří mezi jeho nejhlasitější kritiky. „Navržená dohoda o ukončení války na Ukrajině se nebezpečně blíží kapitulaci. Tento proces by dokonce mohl vést k vystoupení USA z NATO,“ varoval podle serveru Politico.

Kromě ohrožení bezpečnost Ukrajiny a Evropy podle něj hrozí ještě další černý scénář. „Myslel jsem si, že Trump z NATO vystoupí, a zatím to neudělal, ale už slyšíte, jak začíná hrát hudba. Bylo by zavedeno příměří, vytvořila by se militarizovaná zóna, začala by jednání, Ukrajina by souhlasila s tím, že nevstoupí do NATO – což je dohoda, kterou by skutečně mohli napsat v Kremlu,“ zdůraznil.

Bolton dále kritizoval britského premiéra Keira Starmera za jeho iniciativu vyslat na Ukrajinu mírové síly. „Jsem proti nasazení mírových sil. Zkušenosti s OSN ukázaly, že jakmile jednou rozmístíte mírové síly, mohou se stát trvalou součástí krajiny a v tomto případě se rovnají faktickému rozdělení Ukrajiny, které by se po určité době mohlo stát právním,“ vysvětlil.

„Jaká přesně má být úloha těchto sil? Má vynucovat příměří, a v tom případě by pravidla nasazení musela mírové síly opravňovat k použití síly, aby se příměří neporušilo? Nebo se jedná o mírové síly typu OSN, kdy mírové síly mávají na narušitele a ti si vesele jdou dál svou cestou? To jsou zásadní rozdíly a alespoň já jsem mezi Evropany neslyšel žádnou diskusi o tom, kterou z těchto dvou možností mají na mysli,“ upřesnil.

Evropa by podle Boltona udělala lépe, kdyby Ukrajinu podpořila dodávkami zbraní a další podporou. Do jednání o příměří mezi USA a Ruskem se tak zapojovat nemusí. „Neexistuje žádná absolutní povinnost vést jednání s příměřím. Takže pokud nejste připraveni vzdát se jakékoli možnosti, že Ukrajina získá své území zpět, je myšlenka, že zmrazíte stávající linie kontroly, potenciálně velmi nebezpečná,“ upozornil.

Bolton však není jediným bývalým blízkým spolupracovníkem Trumpa, který se proti němu otevřeně postavil. K ostré kritice se přidal i někdejší viceprezident Mike Pence poté, co Trump označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za diktátora, který podle něj odvádí špatnou práci pro svou zemi.

Pence s vyjádřením přispěchal na sociální síti X. „Pane prezidente, Ukrajina tuto válku ‚nezačala‘. Rusko zahájilo nevyprovokovanou a brutální invazi, která si vyžádala statisíce obětí. Cesta k míru musí být postavena na pravdě,“ napsal. Za své vyjádření jako symbol soudržnosti přidal vlajky USA a Ukrajiny.

V uplynulých dnech došlo k výraznému zhoršení vztahů mezi USA a Ukrajinou poté, co americký prezident Trump označil ukrajinského prezidenta Zelenského za „diktátora bez voleb“ a obvinil Ukrajinu z vyvolání války s Ruskem. Trump rovněž kritizoval Zelenského za neochotu uspořádat volby během válečného stavu a zpochybnil efektivitu americké finanční pomoci Ukrajině.

Tato prohlášení vyvolala ostrou reakci evropských lídrů, včetně německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří zdůraznili, že Rusko je agresorem v tomto konfliktu. Zelenskyj na Trumpova slova reagoval prohlášením, že americký prezident podléhá ruské dezinformaci, a zdůraznil potřebu jednoty Evropy a pragmatismu USA při podpoře Ukrajiny.

Současně ruský státní investiční fond oznámil očekávání, že několik amerických společností by se mohlo vrátit na ruský trh již ve druhém čtvrtletí roku 2025. Toto prohlášení přišlo po významných jednáních mezi USA a Ruskem, která proběhla bez účasti Ukrajiny.