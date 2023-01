Část USA zasáhla série masivních bouří. Na místo míří Biden, vyhlásil stav katastrofy

Devět po sobě jdoucích bouří zasáhlo Kalifornii postupně od 26. prosince a zabilo nejméně 20 lidí. Desítky tisíc lidí zůstávají v nouzových přístřeších, uvedl guvernér Gavin Newsom v nařízení, které má urychlit likvidaci škod způsobených počasím.

"Poslední silnější déšť v Kalifornii pomalu odeznívá. Po půlnoci (na dnešek) by už neměl být silný," uvedl David Roth z Národní meteorologické služby (NWS). V pořadí devátá atmosférická řeka - dlouhý a úzký pás, v němž dochází k intenzivnímu přenosu vodní páry - odezněla a její zbytky zavlažily nejjižnější část Kalifornie, Arizonu a severní Mexiko, dodal.

Prezident Biden ve čtvrtek odcestuje do oblasti centrálního pobřeží Kalifornie, aby se setkal s záchranáři, navštívil postižená města a "posoudil, jaká další federální podpora je zapotřebí", uvedl Bílý dům. Již v sobotu vyhlásil Biden stav katastrofy pro Kalifornii, díky čemuž mohla být uvolněna další federální pomoc.

Mezi nejdramatičtější záběry škod způsobených bouří patřily ty z pobřežní silnice Highway 1, která byla v oblasti Big Sur na několika místech uzavřena kvůli sesuvům bahna a kamení.

Bouře a s nimi spojené záplavy sice napáchaly značné škody, zároveň ale pomohly zmírnit rekordní sucha. Na většině území státu již nyní - dva měsíce před koncem období dešťů - spadla polovina nebo více srážek, než je průměrný roční úhrn.

Úřady přesto vyzývají Kaliforňany, aby nadále šetřili vodou. Podle meteorologů se téměř celý stát stále nachází v podmínkách mírného či velkého sucha a hladiny v přehradách jsou stále pod průměrem pro toto roční období. Bouře navíc z velké části nedosáhly do povodí řeky Colorado, která je nejdůležitějším zdrojem vody pro jižní Kalifornii.

Dnes a ve středu by na pobřeží Kalifornie mohla dorazit další bouře, která však podle meteorologů přinese jen mírný déšť. NWS uvedla, že není dostatečně intenzivní na to, aby mohla být klasifikována jako atmosférická řeka. Zbytek ledna by v Kalifornii měl být beze srážek.