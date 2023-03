Chystáme kroky, které přiblíží vítězství Ukrajiny, řekl Zelenskyj

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ve středu řekl estonským novinářům, že ukrajinská vojska by mohla přejít do protiofenzivy v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější podmínky z hlediska počasí.

"Ukrajina přežila nejhorší dny letos v únoru. Vydrželi jsme i tuto zimu. Za těmito slovy se skrývá obrovské úsilí. Přečkali jsme loňské jaro, které změnilo průběh této války ve prospěch naší obrany," řekl Zelenskyj v narážce na stažení ruských vojsk od Kyjeva z loňského jara. "Připravujeme naše další kroky, naše aktivní konání. Chystáme se přiblížit naše vítězství," prohlásil podle serveru RBK-Ukrajina.

Ukrajina podle prezidentových slov začala přípravy na příští vítězství. Na ukrajinském území nezůstane ani jediná ruská stopa a všichni viníci strašlivých zločinů budou potrestáni, přislíbil prezident.

"Ukrajina zvítězí na frontě. Ukrajina zvítězí v rekonstrukci. Ukrajina zvítězí v návratu spravedlnosti. Nenecháme žádnou stopu Ruska na naší zemi. A taky nenecháme ani jednoho nepřítele bez trestu. Připravujeme v této věci novinky," řekl.

Server připomněl, že Zelenskyj nedávno prohlásil, že se země nachází v rozhodující etapě boje za nezávislost a svrchovanost, a přislíbil, že Ukrajina určitě dosáhne dlouhodobé bezpečnosti, svobody a míru. Ruská agrese se podle hlavy státu blíží k okamžiku obratu.

Největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války rozpoutal vpád ruských vojsk loni 24. února. Boje, které si podle odhadů vyžádaly životy statisíce vojáků a tisíců civilistů a miliony lidí připravily o domov, pokračují již 400 dní.