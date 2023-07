CIA: Vzpoura wagnerovců ukázala korozivní účinek Putinovy války

Putin tento týden poděkoval vojenským a bezpečnostním silám za to, že odvrátily to, co by podle něj mohlo eskalovat do občanské války. Vzpouru přirovnal k chaosu, který v roce 1917 uvrhl Rusko do dvou revolucí.

Wagnerova skupina se účastnila ruské invaze na Ukrajinu, v jejím průběhu se ale objevily konflikty mezi jejím vedením a ruským ministrem obrany Sergejem Šojgu, který se snažil žoldnéřské jednotky dostat pod kontrolu úřadů.

Prigožin celé měsíce otevřeně kritizoval nejvyšší ruské vojenské představitele a používal různá hrubá slova, což šokovalo nejvyšší ruské představitele, ale Putin na jeho stížnosti veřejně nereagoval.

Minulý pátek Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany a Ozbrojené síly Ruské federace z raketového útoku na tábor jeho žoldáků a uvedl, že Ukrajina se nechystala zaútočit na Rusko a obvinil ruské ministerstvo obrany z toho, že lže veřejnosti i prezidentovi. V podle něj začala z úplně jiných důvodů, než které byly veřejnosti prezentovány.

Následně vyzval Rusy, aby se připojili k jeho bojovníků, kteří se hodlají vypořádat s bezprávím v zemi, a během soboty Wagnerovy jednotky dorazily do Rostova na Donu a obsadily štábní budovu Jižního vojenského okruhu. Posléze obsadily také klíčové vojenské objekty ve Voroněži.

V Moskvě, Moskevské oblasti a Voroněžské oblasti byla zavedena protiteroristická opatření a ruský prezident Vladimir Putin v mimořádném projevu označil jednání Wagnerovy skupiny za vzpouru.

Kolona o síle 5000 mužů pod velením Dmitrije Utkina, pokračovala směrem k Moskvě, poté ale došlo za zprostředkování běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka k uzavření dohody o smírném urovnání konfliktu a Wagnerova skupina se stáhla. Prigožin byl následně převezen do Běloruka a jeho mužům byl nabídnut vstup do armády či možnost odejít ze země s ním.