Čína po dvou týdnech přiznala úmrtí pacientů nakažených koronavirem

Čínská Národní zdravotnická komise dnes oznámila nová dvě úmrtí lidi infikovaných koronavirem, obě v Pekingu. Naposledy Čína o nových úmrtích oficiálně informovala 4. prosince, i když místní média minulý týden napsala, že covidu například podlehli 8. a 15 prosince bývalí novináři státních deníků. Oficiálně Čína zaznamenala od začátku pandemie 5237 úmrtí spojených s covidem, což je ve srovnání s jinými světovými zeměmi velmi nízké číslo. Země má asi 1,4 miliardy obyvatel.

Čínské úřady do 7. prosince uplatňovaly strategii nulového covidu a nařizovaly uzávěry hned při výskytu prvních případů nákazy. Zdůvodňovaly to tím, že chrání životy občanů. Po demonstracích proti koronavirovým opatřením, na nichž zazněly i výzvy k rezignaci prezidenta Si Ťin-pchinga, Peking strategii změnil a oznámil zrušení klíčových omezení.

Čína také přestala zveřejňovat počty lidí nakažených koronavirem, kteří nevykazují příznaky nemoci. Za uplynulý den čínské úřady ohlásily 1995 symptomatických případů nákazy koronavirem.

"Oficiální čísla jsou očividně podhodnocená," uvedl zdravotnický expert Chuang Jen-čung, který pracuje v Radě pro mezinárodní vztahy, neziskové organizaci sídlící ve Spojených státech. "Může to odrážet nedostatečnou schopnost efektivně monitorovat situaci týkající se choroby na čínském území poté, co skončilo plošné testování. Také to ale může svědčit o snaze předejít masové panice v souvislosti s nárůstem počtu úmrtí na covid," dodal Chuang.

Zpráva o nových dvou úmrtích na koronavirus dnes patřila k nejvyhledávanějším tématům na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou twitteru. "Jaký je důvod vést neúplné statistiky?" tázal se podle agentury Reuters jeden z diskutujících. "Není to klamání veřejnosti?" napsal další.

Hlavní čínský epidemiolog Wu Cun-jou v sobotu prohlásil, že Čína nyní zažívá první ze tří vln epidemie covidu očekávaných tuto zimu. To podle Reuters také odpovídá tomu, jak situaci popisují obyvatelé Číny. "Řekl bych, že 60 až 70 procent mých kolegů... je v tuto chvíli nakaženo," uvedl 37letý zaměstnanec jídelny na pekingské univerzitě.

Znepokojení budí v Číně nízká proočkovanost starší populace. Podle vládních dat dostalo posilovací dávku vakcíny 57,9 procenta dospělých, přičemž u lidí starších 80 let je to 42,3 procenta. Řada Číňanů se očkování bojí, uvedl Reuters.

Čína spoléhá výhradně na vakcíny domácí výroby, západní vakcíny jsou v zemi nedostupné. Podle čínské lékařské obce jsou čínské vakcíny bezpečné, podle některých názorů mají ale nižší účinnost než zahraniční očkování založené na technologii mRNA.