Čína v OSN opět ukázala dvojí tvář. Na pozadí podpory Ruska žádá ukončení bojových operací na Ukrajině

"Ukončení nepřátelských činů a obnovení mírových jednání jsou jedinou možností, jak vyřešit ukrajinskou krizi," uvedl ve čtvrtek čínský viceprezident Chan Čeng během zasedání VZ OSN v New Yorku. Peking podle jeho slov podporuje všechny iniciativy, které jsou příznivé pro mírové řešení ukrajinské krize a chce nadále hrát konstruktivní roli.

Čína je důležitým partnerem Ruska. Ve spojitosti s válkou na Ukrajině oficiálně zaujímá neutrální postoj, Rusku však poskytuje podporu. Čínský prezident Si Ťin-pching přesto v minulosti varoval Vladimira Putina například před použitím jaderných zbraní na Ukrajině.

Putina zřejmě čínský vůdce upozornil během jejich soukromého hovoru v březnu letošního roku, když byl Si Ťin-pching na návštěvě Moskvy. Pro Financial Times to údajně potvrdil představitel čínské vlády.

"Tato pozice byla zahrnuta do čínského mírového plánu pro Ukrajinu," zmínil. Dokument obsahuje dohromady dvanáct bodů, včetně boje proti hrozbě použití jaderných, chemických a biologických zbraní.

Potenciální ruský jaderný úder proti Ukrajině nebo některému z jejích evropských spojenců by podle tohoto čínského představitele mohl obrátit kontinent proti Číně. Prý by to šlo proti zájmům Pekingu, protože tlak na Moskvu mu může pomoci zlepšit vztahy s Evropou.

Navzdory výzvám k zastavení bojů čínské společnosti podporují Rusko nesmrtícím vybavením, které může mít dvojí užití. V rukou ruských firem končí přilby, neprůstřelné vesty i bezpilotní letouny.

Podle zjištění serveru Politico zákazníci z Ruska projevili zájem o objednávku stovek tisíc neprůstřelných vest od společnosti Shaghai H Win. Sílu čínského vývozu výrobků dvojího užití – civilního i vojenského – ukazují celní záznamy.

Čína tedy navzdory výzvám k Pekingu dodává Rusku dostatek nesmrtícího vybavení, zjistila investigace. Ochranné prostředky by stačily na vybavení řady mužů, které Rusko od invaze mobilizovalo.

"Je zcela zřejmé, že Čína přes všechna svá tvrzení, že je neutrálním aktérem, ve skutečnosti podporuje pozice Ruska v této válce," uvedla bezpečnostní analytička Helena Legarda z německého think-tanku Mercator Institute for China Studies.

V objednávkách figurují také bezpilotní letouny, využitelné k vedení dělostřelecké palby či shazování granátů, nebo termovizní optické zaměřovače k nočnímu sledování nepřítele.

Konkrétně Čína letos dovezla bezpilotní letouny za více než 100 milionů dolarů. Vývoz keramiky potřebné do neprůstřelných vest se do Ruska vzrostl o 69 % na více než 225 milionů dolarů, jak vyčíslilo Politico.

Legarda upozornila, že nesmrtící vybavení pravděpodobně nezpůsobí reakci Západu ve formě sankcí nebo diplomatického tlaku. Očekává uplatnění sekundárních sankcí Evropské unie v případě, že Peking Rusku dodá zbraně nebo vojenské vybavení.

Čínská firma ale na druhé straně ani nemusí být informovaná o tom, že prodává vybavení ruskému zákazníkovi. Politico už dříve zjistilo, že například náboje pro ostřelovače vyrobené ve Spojených státech končily v rukou Rusů prostřednictvím černého trhu.