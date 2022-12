Do Chorvatska bez hraničních kontrol. Bude přijato do Schengenu, tvrdí Rakušan

Kontroly na českých hranicích se Slovenskem budou pokračovat dalších 14 dní, skončit by měly k 27. prosinci. Bez prodloužení by skončily 12. prosince. Po dnešním jednání vlády to uvedl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Počty běženců podle něj klesají a vláda bude dál sledovat, jak se situace v migraci bude vyvíjet během zimy.