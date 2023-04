Do Itálie dorazilo skoro 100 migrantů. Další stovky zůstávají na moři

Za znásilnění sedmi dětí ve věku od čtyř do 11 let dnes soud v Liberci uložil třiatřicetiletému muži z Liberce 13 let vězení. Trest je nad horní hranicí trestní sazby, která je od pěti do 12 let, protože se obžalovaný tohoto zvlášť závažného zločinu dopustil opakovaně. Zároveň mu soud uložil ústavní ochrannou sexuologickou léčbu a náhradu nemajetkové újmy poškozeným v souhrnné výši 1,3 milionu korun.