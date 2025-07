Tragédie při paraglidingu. U Jaderského moře vyhasl život extrémního sportovce Baumgartnera

Jak k tragické události uvádí rakouská agentura APA, sportovce a dobrodruha měl při tomto paraglidingovém pokusu postihnout kolaps, z něhož už se nevzpamatoval a kvůli kterému tak ztratil kontrolu nad křídlem, jež bylo poháněno motorem. Měl spadnout do bazénu zmiňovaného hotelového komplexu, přičemž po pádu byl okamžitě prohlášen za mrtvého. O jeho smrti měla být následně informována jeho dlouholetá životní partnerka, která s ním v Itálii taktéž byla.

Zraněna byla i jedna ze zaměstnankyň hotelu, která utrpěla konkrétně zranění krku, které jí způsobily trosky od stroje. Poslední informace médií hovoří o tom, že by měla být ve stabilizovaném stavu.

Skok z výšky 39 044 metrů sledovaly miliony lidí po celém světě

Jméno Felixe Baumgartnera se výrazně zapsalo do povědomí 14. října 2012, kdy skočil z výšky 39 044 metrů, tedy až ze stratosféry. Jak cestu do čtyřicetikilometrový výšky, tak i jeho seskok s bezpečným dopadem s padákem v poušti v Novém Mexiku sledovaly v přímém přenosu miliony lidí. Není divu, každý chtěl vidět, jak to vypadá, když člověk překoná rychlost zvuku.

Už dříve ale Baumgartner uskutečňoval nejrůznější nepochopitelné výkony. Třeba v roce 2003 se mu podařilo přeletět s křídlem připevněným na zádech kanál La Manche, seskakoval nejen z nejrůznějších mrakodrapů na světě, ale také třeba ze sochy Ježíše Krista v Riu de Janeiro. V roce 2004 taktéž seskočil z nejvyššího mostu podle výše mostní konstrukce (343 metrů), konkrétně z francouzského viaduktu Millau, což tak učinil jako první člověk na světě.

Muž, který se sám tituloval jako ten, který byl „zrozen k létání“, také dlouhodobě spolupracoval s výrobcem energetických nápojů Red Bull. Byl nejen držitelem pilotního průkazu pro řízení vrtulníku, ale věnoval se i paraglidingu, prostřednictvím kterého se prezentoval na sociálních sítích a který se mu nakonec stal osudným.