Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině

Libor Novák

11. srpna 2025 21:23

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump naznačil, že by se během nadcházejícího setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohl pokusit vyjednat návrat části území, které Rusko obsadilo na Ukrajině. 

V prohlášení pro novináře uvedl, že ačkoliv se jedná o území s vysokou strategickou hodnotou, pokusí se alespoň o částečné navrácení. Setkání, které se má uskutečnit na Aljašce, označil za „seznamovací schůzku“, jejímž cílem bude přimět Putina k ukončení konfliktu.

Trump podle svých slov zmínil možnost, že by na jednáních mohlo dojít k určitým „výměnám“ nebo „změnám v území“. Jedná se o frázi, kterou použil již dříve, ovšem detaily nejsou jasné.

Zdůraznil, že pokud by se Putinem dohodl na „férovém řešení“, informoval by o tom evropské lídry, ale nejprve by zavolal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, aby mu z úcty sdělil detaily. Dodal, že by Zelenskému buď doporučil pokračovat v boji, nebo by mu oznámil, že je možné se dohodnout.

Americký prezident také uvedl, že se se Zelenským, kterého obvinil z rozpoutání války v roce 2022, neshodne, ale vychází s ním dobře. Na zprávy o summitu, který byl oznámen v den, kdy měla vypršet lhůta pro příměří, reagoval Zelenskyj prohlášením, že jakákoli dohoda, která bude uzavřena bez účasti Ukrajiny, bude „mrtvým rozhodnutím“. 

Německý kancléř Friedrich Merz vedl s Trumpem telefonický rozhovor, ve kterém zdůraznil, že by před jednáním uvítal zavedení dalších ekonomických sankcí proti Moskvě. Merz také vyjádřil očekávání, že do rozhovorů bude zapojen i ukrajinský prezident, ačkoli Kreml toto uznání legitimacy ukrajinské vlády v Kyjevě dosud odmítal.

V společném sobotním prohlášení lídři Francie, Německa, Itálie, Polska, Spojeného království, Finska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová naléhavě vyzvali Trumpa, aby vyvinul větší tlak na Rusko a zdůraznili, že „o cestě Ukrajiny nelze rozhodovat bez Ukrajiny.“  

Bílý dům trvá na tom, že smyslem setkání na Aljašce je zjistit, zda je Putin ochoten přistoupit na mírové ústupky, včetně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, což by legitimizovalo Zelenského vládu. Trump, který v posledních měsících vyjadřuje stále větší netrpělivost, dlouhodobě prohlašuje, že příměří neuzavře dříve, než se s Putinem osobně setká.

Friedrich Merz (CDU)

Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.
