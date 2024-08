Dostali jsme první F-16, je jich ale málo, prohlásil Zelenskyj. Média vypátrala, kolik jich Ukrajina má

Zelenskyj při příležitosti Dne vzdušných sil na neupřesněné letecké základně předvedl novinářům dvě letadla, která Ukrajina získala od zahraničních partnerů.

"Často jsme slýchali, že je to nemožné... Teď je to skutečnost. Skutečnost na našem nebi. F-16 jsou na Ukrajině. Podařilo se nám to," řekl Zelenskyj.

"Jsem hrdý na naše piloty, kteří tato letadla ovládají a již je začali používat," dodal Zelenskyj. Zároveň uvedl, že počet letadel, která již dorazila, ani počet pilotů, kteří již byli vyškoleni, není dostatečný.

Ukrajinský prezident neuvedl konkrétní počet dodaných stíhaček. Podle týdeníku The Economist dostala Ukrajina zatím deset stíhaček F-16. Do konce roku má přijít dalších 20 letadel. Další stroje, které slíbily dodat Dánsko, Nizozemsko a další země, dorazí postupně v roce 2025. Celkem obdrží ukrajinské ozbrojené síly 79 letadel F-16.

Podle amerických médií pochází výzbroj a vybavení stíhaček z USA. Ukrajinští vojenští experti předpokládají, že F-16 nebudou nasazeny do přímých bojů s ruskými stroji na frontové linii, protože Rusko tam má hustou síť protiletadlové obrany. Ruská armáda se navíc pravděpodobně pokusí zničit F-16 ještě na ukrajinských základnách.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov již ve čtvrtek uvedl, že stíhačky F-16 nejsou pro ukrajinskou armádu "všelékem" a ruské síly jsou připraveny je zničit nebo sestřelit.

Stíhačka F-16, známá také jako Fighting Falcon, je jedním z nejuznávanějších a nejrozšířenějších bojových letadel na světě. Vyvinuta americkou společností General Dynamics (nyní Lockheed Martin) v 70. letech se rychle stala ikonou moderního letectva a získala si pověst výkonného a univerzálního letadla schopného plnit širokou škálu úkolů.

První let F-16 se uskutečnil v roce 1974 a v roce 1978 bylo letadlo přijato do služby amerického letectva. Od té doby bylo vyrobeno více než 4 600 kusů stíhaček a exportováno do více než 25 zemí po celém světě. Díky své všestrannosti a výkonným schopnostem se F-16 stala základním stíhacím letadlem mnoha vzdušných sil.