Druhý kongresman vyzývá Bidena k odstoupení z voleb: Je čas hledat někoho jiného

"Pokud Biden nakonec bude kandidovat, podpořím ho. Ale myslím, že nyní je čas hledat někoho jiného," uvedl liberální kongresman z Arizony ve středu pro deník New York Times. Dodal, že Biden by měl přijmout odpovědnost za to, že funkce prezidenta zůstane v rukou demokratů po volbách. "Součástí této odpovědnosti je i odstoupení z kandidatury," zdůraznil.

Grijalva se tak připojil ke kongresmanovi z Texasu, Lloydovi Doggetovi, který v úterý jako první demokratický člen Sněmovny reprezentantů vyzval Bidena k odstoupení z voleb.

Bidenův slabý výkon v debatě vyvolal mezi jeho příznivci obavy. Mnozí zpochybňují, zda je dostatečně silným kandidátem, který by mohl čelit Trumpovi v listopadových volbách. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre však uvedla, že Bidenův postoj ke kandidatuře se nemění a neplánuje se z voleb stáhnout.

"Ví, jak se vrátit zpět," prohlásila mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Dále dodala, že Bidenův zdravotnický tým již dříve uvedl, že není důvod ani potřeba, aby jednaosmdesátiletý prezident podstoupil kognitivní test.

Mezi možnými náhradníky se nejčastěji skloňují jména viceprezidentky Kamaly Harrisové, kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové, illinoiského guvernéra Jaye Pritzkera, marylandského guvernéra Wese Moorea a guvernéra Pensylvánie Joshe Shapira. Zmiňují se také ministryně obchodu Gina Raimondová a ministr dopravy Pete Buttigieg.

Vzhledem k tomu, že primárky již proběhly, by ke změně kandidáta muselo dojít na srpnovém sjezdu, kde delegáti z jednotlivých států podle pravidel mají podpořit Bidena. Existuje však určitá flexibilita, protože delegáti mohou "s čistým svědomím vyjadřovat pocity těch, kteří je zvolili".

Ve středu prezidenta otevřeně podpořili demokraté z New Yorku, Minnesoty a Marylandu. Svou podporu vyjádřil i lídr asociace demokratických guvernérů Tim Waltz z Minnesoty a prezidentova rodina.